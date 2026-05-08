В Центральном районе Красноярска за месяц вывезли восемь КамАЗов мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжаются санитарные пятницы в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению. С начала апреля участники уборок собрали около 80 кубометров мусора — это примерно восемь КамАЗов отходов.

За месяц в районе прошло уже четыре санитарных пятницы. Уборку проводили на улицах Караульной, Качинской и Промысловой. В ближайшее время работы продолжатся на улице Чернышевского, Северном шоссе и острове Отдыха.

Несмотря на то, что общегородской субботник состоялся 30 апреля, еженедельные мероприятия по наведению порядка продлятся до начала июня.

Во время масштабной весенней уборки в Центральном районе удалось собрать 320 кубометров мусора. В акции приняли участие более трех тысяч человек. Совместными усилиями они привели в порядок около 130 гектаров территории, сообщает мэрия.

Особое внимание во время уборок уделяют территориям возле школ и детских садов, а также участкам вдоль городских рек.

Узнать о том, как принять участие в санитарных пятницах, можно по телефону администрации Центрального района.