Воронежцы смогут увидеть Парад Победы на экранах кинотеатров

В патриотической акции участвуют 8 площадок.

Источник: Комсомольская правда

В кинотеатрах Воронежа 9 мая будут транслировать в прямом эфире Парад Победы с Красной Площади. Мероприятие проходит в рамках патриотической акции «Парад Победы на большом экране».

Трансляция будет доступна на следующих площадках:

Воронеж — кинотеатры Star&Mlad и «Левый берег»;

Бобровский район — Центр досуга, народного творчества и краеведения;

Борисоглебск — кинотеатр «Победа»;

Калачеевский район — КЦКС «Юбилейный»;

Новоусманский район — кинотеатр «Небо»;

Нововоронеж — уличный экран кинотеатра «Уран»;

Хохольский район — кинотеатр «Восход» ДК им. В. С. Панина;

Ольховатский район — кинотеатр «Слобода».

Напомним, по решению губернатора Александра Гусева из соображений безопасности в Воронеже праздничный парад 9 мая отметили. Но горожанам доступны другие мероприятия.