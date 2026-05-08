Воронежцы смогут увидеть Парад Победы на экранах кинотеатров

В кинотеатрах Воронежа 9 мая будут транслировать в прямом эфире Парад Победы с Красной Площади. Мероприятие проходит в рамках патриотической акции «Парад Победы на большом экране».
Трансляция будет доступна на следующих площадках:
Воронеж — кинотеатры Star&Mlad и «Левый берег»;
Бобровский район — Центр досуга, народного творчества и краеведения;
Борисоглебск — кинотеатр «Победа»;
Калачеевский район — КЦКС «Юбилейный»;
Новоусманский район — кинотеатр «Небо»;
Нововоронеж — уличный экран кинотеатра «Уран»;
Хохольский район — кинотеатр «Восход» ДК им. В. С. Панина;
Ольховатский район — кинотеатр «Слобода».
Напомним, по решению губернатора Александра Гусева из соображений безопасности в Воронеже праздничный парад 9 мая отметили. Но горожанам доступны другие мероприятия.