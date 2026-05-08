На Кубани объем продаж презервативов вырос на 27% до 78 млн рублей

В количественном выражении объем продаж презервативов в регионе вырос на 10%: в январе-марте 2025 было продано 158,9 тыс. упаковок, в начале 2026 года — 174,5 тыс. упаковок.
Оральных контрацептивов в первом квартале 2026 года на Кубани продано 214,9 тыс. упаковок, тогда как годом ранее — 199,7 тыс. упаковок. Рост показателя — 8%.
В числе востребованных средств барьерной контрацепции значатся CONTEX (42,2%), DUREX (39,3%), MAXUS (5,2%), ECSTATIX (3,6%) и C-TEX (2,8%).
Самыми востребованными противозачаточными таблетками стали Джес (19% от общего объема), Клайра (16,2%), Ярина (12,9%), Силует (5%) и Жанин (4,9%).