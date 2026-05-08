На Кубани объем продаж презервативов вырос на 27% до 78 млн рублей

В первом квартале 2026 года в Краснодарском крае объем продаж презервативов в денежном выражении вырос на 27%, достигнув 78,4 млн руб. (61,6 млн руб. в начале 2025 года), а продажи гормональных контрацептивов — на 8% — до 384,3 млн руб. (333,1 млн руб. в 2025 году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.