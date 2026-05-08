12 мая будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 мая будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из поселка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной автотрассой Р-255 «Сибирь».
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Красноярской магистрали Ингашская — Тинская.
Они будут действовать с 02:00 до 18:00.
Пропуск автотранспорта в указанный период осуществляться не будет: на участке будет работать тяжелая путеремонтная техника.
На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте поселка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.