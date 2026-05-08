Начало мая. Когда дачникам сажать помидоры и как привлечь пчёл

— Очень важно запастись специальным дачным термометром, — объясняет эксперт.— Томаты следует высаживать, когда почва прогреется до +12… +15 °C. Измерять температуру нужно на глубине 10−15 сантиметров. При этом ночью должно быть выше +10 °C, днём — выше +20 °C. Не забывайте, что в Волгоградской области заморозки возможны даже в мае. На этот случай запасайтесь укрывным материалом. И подумайте: что для вас важнее — получить урожай пораньше или всё же попозже, но гарантированный.