Полёты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая

Росавиация сообщает: полёты в аэропорты юга России приостановлены до 12 мая. При этом срок ограничений может быть пересмотрен в сторону сокращения, подчеркнули в ведомстве. Воздушное пространство над южными регионами закрыто для гражданских судов до 23:59 11 мая. Ограничения распространяются и на транзитные рейсы в Турцию, Армению и Египет, поскольку их маршруты пролегают через закрытую зону.