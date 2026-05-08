Когда дачникам сажать помидоры и как привлечь пчёл

В этом году апрель заставил волгоградских дачников вынужденно отдыхать: холодная весна перевернула все привычные графики посадок. Постоянный эксперт «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье» Екатерина Богданова предупреждает: с высадкой томатов торопиться не стоит, заморозки возможны даже в мае.
Осторожный май: высадка томатов и идеальная температура.
Ещё год назад в эту пору огород был полон рассады, а в 2026-м апрель выдался таким, что пришлось дачникам вынужденно отдыхать.
— Первое майское тепло дачники восприняли с осторожностью: наученные горьким опытом, многие не спешат с высадкой рассады в открытый грунт, дожидаясь устойчивого тепла, — рассказала постоянный дачный эксперт «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" Екатерина Богданова.
— Те же смельчаки, кто перевёз рассаду с городских подоконников на открытые грядки, старательно укрывают её нетканым материалом на случай возможного похолодания. Здесь важно не переборщить и обязательно оставить щели для проветривания, чтобы растения не «сварились» на солнце.
Главный вопрос для нашего томатного края: когда сажать помидоры в открытый грунт?
— Очень важно запастись специальным дачным термометром, — объясняет эксперт.— Томаты следует высаживать, когда почва прогреется до +12… +15 °C. Измерять температуру нужно на глубине 10−15 сантиметров. При этом ночью должно быть выше +10 °C, днём — выше +20 °C. Не забывайте, что в Волгоградской области заморозки возможны даже в мае. На этот случай запасайтесь укрывным материалом. И подумайте: что для вас важнее — получить урожай пораньше или всё же попозже, но гарантированный.
Посевные работы и обработки в саду.
За 10−14 дней до посадки проведите закалку рассады, а перед пересадкой подкормите и опрыскайте антистрессантами.
На весеннем солнце земля стремительно просыхает, так что не зря недовольны дачники, в СНТ которых ещё не дали пробную воду: она нужна позарез. Сейчас самое время сеять редис, морковь, все туговсхожие зелёные культуры — укроп и петрушка, щавель, скороспелый салат. Влажная земля поможет быстрее прорасти и свёкле. Те, кто посеял её под зиму, уже вовсю прореживает всходы, рассаживая свеколку на грядке поудобнее.
Пчёлы-помощники и будущий урожай.
Сейчас можно приступить к обработке деревьев. Будем выбирать наиболее щадящие окружающую среду препараты: пчёл в этом году как никогда мало, и их надо привлекать в сады для опыления, иначе фруктов не видать.
Многие рекомендуют для привлечения крылатых тружениц развешивать в кронах деревьев и в ягодных кустарниках небольшие ёмкости с медовой водой: 1 ст. л. мёда или сахара на 1 л воды. Этим же составом можно рано утром опрыснуть овощные культуры во время цветения в тихую, безветренную погоду.