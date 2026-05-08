Воронежцы до 1 октября должны определиться в формой получения льгот

НСУ включает в себя обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также оплату проезда в пригородных железнодорожных поездах или на междугороднем транспорте к месту этого лечения и обратно.