Врач-терапевт из Бурятии стал одним из лауреатов международной олимпиады

Лауреатом VII международной олимпиады врачей — терапевтов участковых, врачей общей практики и интернистов стал житель Бурятии Николай Мандрашкин. Создание условий для непрерывного профразвития медработников — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Заключительный этап олимпиады состоялся в Москве на X съезде молодых терапевтов во время XXXIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Отбор проходил в несколько этапов. Сначала конкурсанты заочно решали профессиональные задачи, опираясь на клинические рекомендации и актуальные научные данные. Затем они разрабатывали проекты, связанные с улучшением первичной помощи с учетом региональных условий. Авторы лучших инициатив были приглашены в Москву на очный финал.
Уточним, что Николай работает врачом-терапевтом в больнице № 5 в Улан-Удэ. Также он является ординатором Иркутского государственного медицинского университета.
«Олимпиада дала возможность посмотреть, как работают коллеги из других регионов, обменяться опытом, проверить себя по-настоящему. Для меня эта победа — не просто диплом, а подтверждение того, что мы в Бурятии можем готовить специалистов, которые не уступают лучшим в стране», — поделился Николай Мандрашкин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.