Росавиация остановила работу аэропорта Волгограда до 12 мая

Росавиация выпустила запрет на полёты в южные аэропорты России до 12 мая. Ограничения затронут.

Росавиация выпустила запрет на полёты в южные аэропорты России до 12 мая. Ограничения затронут в том числе и воздушную гавань Волгограда.

— Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением, — уточнили в Росавиации.

Напомним, ранее стало известно об атаке украинских дронов на единую систему организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Из-за произошедшего регулятор был вынужден приостановить работу аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В Росавиации обещали позже восстановить авиасообщение, но с меньшей интенсивностью. В настоящее время специалисты продолжают изучать возможность оперативного запуска повреждённого оборудования.

Отметим, ранее глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам вместе с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией организовать перевозку пассажиров отменённых рейсов с помощью автобусов и железнодорожным транспортом.

Фото из архива ИА «Высота 102».

