В Хабаровском крае наградили лучших работников радио и связи

7 мая в Хабаровском крае торжественно отметили День радио. В Доме приёмов правительства края прошло мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников связи, теле- и радиовещания. Развитие отрасли идёт в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова поздравила специалистов с праздником и вручила награды. Почётное звание «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций», почётные грамоты и благодарности губернатора края получили 19 ведущих сотрудников отрасли. В их числе — Алексей Раскол, работающий в сфере связи с 2001 года и участвовавший во множестве инфраструктурных проектов региона.
Радиовещание в Хабаровском крае существует с 1927 года. Сегодня в регионе работают более 20 теле- и радиоканалов, в том числе краевая радиостанция «Восток России». В этом году началась модернизация сети радиовещания, которая продлится до конца 2027 года. В рамках проекта запустят 55 новых передатчиков, обеспечат круглосуточное FM вещание и охватят стереовещанием 97,3% населения края.
На текущий момент доступом к интернету обеспечены жители 320 населённых пунктов края. В прошлом году услуги мобильного интернета стали доступны в 12 дополнительных населённых пунктах. По распоряжению губернатора Дмитрия Демешина подготовлена «дорожная карта» по дальнейшему развитию телекоммуникаций в регионе.
