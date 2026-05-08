В Хабаровском крае наградили лучших работников радио и связи

Радиовещание в Хабаровском крае существует с 1927 года. Сегодня в регионе работают более 20 теле- и радиоканалов, в том числе краевая радиостанция «Восток России». В этом году началась модернизация сети радиовещания, которая продлится до конца 2027 года. В рамках проекта запустят 55 новых передатчиков, обеспечат круглосуточное FM вещание и охватят стереовещанием 97,3% населения края.