Белорусский адвокат сказал, надо ли платить за воду, если на своем дачном участке пробурить скважину

На вопрос, платная ли будет питьевая вода, если на своем дачном участке пробурить скважину, ответил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев, пишет aif.by.
Он объяснил, что платить государству за объем добытой воды (как за коммунальную услугу) физическим лицам не нужно. При этом надо учесть, что разрешено бурить скважину без специальных лицензий и разрешений при соблюдении определенных условий.
— Во-первых, скважина должна быть пробурена до первого водоносного горизонта (не артезианская). Во-вторых, добыча не должна превышать 5 кубических метров (5000 литров) в сутки. Если планируется потреблять более 5 кубов в сутки, потребуется оформление разрешения на специальное водопользование, — сказал адвокат.
Кстати, бурение скважины на два-три участка часто выгодно. Но следует договориться с соседями о совместном обслуживании, плате за электричество, потребляемое насосом, и о суммарном лимите потребляемой воды (не более 5 кубов в сутки).
Адвокат подчеркнул, что в Беларуси запрещено использовать частную скважину в коммерческих целях. Еще нельзя бурить глубокие артезианские скважины без специального паспорта и лицензии, а также нарушать санитарные нормы.
