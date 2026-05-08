Воронежцы до 1 октября должны определиться с формой получения льгот

До 1 октября льготники Воронежской области могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на 2027 год. Об этом напомнили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 7 мая.
НСУ включает в себя обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также оплату проезда в пригородных железнодорожных поездах или на междугороднем транспорте к месту этого лечения и обратно.
Социальные услуги можно получить в натуральной или денежной форме. Заменить на финансовую компенсацию можно как весь набор, так и его отдельные услуги. Её выплачивают в составе ежемесячной денежной выплаты. С 1 февраля 2026 года размер компенсации составляет 1 825,25 рубля.
Однако важно помнить, что в случае выбора денежного варианта сумма компенсации может быть ниже ожидаемой:
на оплату бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врача выделяется 1 405,85 рубля;
на оплату бесплатной санаторно-курортной путёвки — 217,48 рубля;
на оплату бесплатного проезда — 201,92 рубля.
Изменять способ получения НСУ граждане могут ежегодно, подав соответствующее заявление в региональное отделение Социального фонда РФ, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Сделать это надо не позднее 30 сентября текущего года. Если льготник желает сохранить существующий порядок, подавать заявление не нужно.
Узнать более подробную информацию можно по телефону 8 (800) 100−00−01 в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Звонок бесплатный.