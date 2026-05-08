Тошнота, понос, рвота. Чем грозят яйцо пашот, гоголь-моголь и стейк с кровью

Весна и лето — время отпусков и питания в заведениях общепита. В связи с этим в волгоградском Роспотребнадзоре предупреждают: не стоит рисковать и заказывать сомнительные блюда. Подхватить опасную инфекцию можно из безобидных, казалось бы, яиц пашот, гоголя-моголя и стейков с кровью. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Как можно заразиться сальмонеллёзом и чем он опасен.
Сальмонеллёз — острая инфекционная болезнь, ей вызывают бактерии рода Salmonella. В организм человека они попадают с продуктами животного происхождения.
Это могут быть плохо прожаренное мясо, в том числе стейки с кровью. Гоголь-моголь — напиток, который готовится из молока и взбитого яичного желтка с сахаром. Недостаточно проваренные яйца, в том числе, яйца пашот. Некоторые и вовсе предпочитают употреблять их в сыром виде. Инфекция также может попасть в организм человека через некипячёное молоко и некоторые сыры типа «Адыгейский», особенно домашнего приготовления.
Даже проверенные, казалось бы, заведения общепита могут нести угрозу — так, в городе Волжском местные жители «подхватили» инфекцию в частной пекарне «Печка», где нарушались правила приготовления продукции.
Также источником заражения могут быть домашние животные, больные сальмонеллёзом люди или носители этой инфекции, которые сами не болеют. Опасность несёт и загрязненная вода, как при её питье, так и при купании.
Если болезнь протекает тяжело, у человека наблюдаются обезвоживание, увеличиваются печень и селезенка. Нельзя исключать и развития почечной недостаточности. Особенно важно помнить об этом людям с ослабленным иммунитетом.
Как понять, что заразился сальмонеллёзом.
Симптомы заболевания могут быть ярко выраженными или не проявляться вовсе.
Чаще всего у человека повышается температура, наблюдается общая слабость, появляется головная боль. Также у заразившегося может отмечаться тошнота и рвота, боли в животе и многократный жидкий водянистый стул.
«Чаще болезнь протекает в форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита, реже в форме септикопиемии. Иногда возможно длительное носительство. Если сальмонеллёз не распознают вовремя, у больного может начаться перитонит, инфекционно‑токсический шок, полиартрит», — предупреждают в волгоградском Роспотребнадзоре.
Медики устанавливают диагноз не только на основании клинических признаков, но также по результатам лабораторного исследования и эпидемиологического анамнеза. Если иммунитет больного не ослаблен, то сальмонеллез проходит на десятый день.
Как обезопасить себя от инфекции.
«Единственным средством экстренной профилактики в очаге сальмонеллёза является лечебный бактериофаг сальмонеллёзный групп ABCDE», — поясняют в Роспотребнадзоре.
Существуют простые правила, которые должен знать каждый, чтобы не заразиться кишечными инфекциями:
самое важное из них — мыть руки перед едой, оно знакомо всем с детства и является самым действенным для профилактики сальмонеллёза и других кишечных инфекций;
на кухне у хозяйки должны быть отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и рыбы, после использования их тщательно промывают и ополаскивают кипятком;
варить мясо и птицу следует не меньше одного часа;
не стоит рисковать и использовать в пищу недоваренные мясо, птицу, яйца и некипячёное молоко, а также питаться сомнительных заведениях общепита во время летнего опуска.
Основными способами профилактики также являются:
соблюдение санитарных правил при приготовлении и хранении продуктов животного происхождения, а также их реализации;
обследование потенциальных сотрудников предприятий общепита, продавцов магазинов и работников детских учреждений.