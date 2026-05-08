Из Красноярского края вывезли больше 1,7 млн кубометров лесопродукции

С начала текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз из региона за рубеж и в другие субъекты Федерации больше 1,7 миллиона кубометров лесопродукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это деловая древесина и пиломатериалы. Из этого объема за границу отправлено 788 тысяч кубометров лесопродукции, ее везут в 8 стран мира. Основной импортер — Китай, туда направляется 82% от всего объема. В другие регионы России вывезли больше 900 тысяч кубометров круглой древесины и пиломатериалов, основная ее часть отправляется в Иркутскую область и Краснодарский край.