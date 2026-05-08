Региональный форум «Говорит СПО!» состоялся в кузбасском Новокузнецке

Новокузнецк в Кузбассе принял региональный форум молодежных медиацентров «Говорит СПО!». Его организовали в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Площадкой для мероприятия стал Кузнецкий металлургический техникум им. И. П. Бардина. В форуме приняли участие активисты студенческих медиа, руководители телерадиокомпаний, педагоги и эксперты.
«Форум “Говорит СПО!” — это уникальная возможность для студентов развить навыки в журналистике и медиа, прикоснуться к будущей профессии. Сегодня мало просто рассказать о рабочей специальности — важно показать ее престиж, технологичность и востребованность. Когда ребята сами пробуют себя у станка или сварочного аппарата, а потом снимают об этом репортажи, рождается настоящая, живая журналистика», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
Особенностью форума стала его практическая направленность: участники смогли попробовать себя в роли сварщика, токаря и других рабочих специальностей непосредственно в учебных мастерских техникума. Кроме того, состоялось торжественное награждение победителей и призеров областного конкурса «МедиаПульс СПО: профессия в тренде», а также активистов конкурса «Профессия в моменте».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.