Второй этап Всероссийской акции «Диктант здоровья» стартовал в Нижнем Новгороде

Второй этап Всероссийской акции «Диктант здоровья» начался в Нижнем Новгороде, сообщает «Волга 24».
Тема этого года — «Движение — жизнь. Питаемся правильно». Участникам расскажут, как разминка спасает от травм, почему важно восстановление, как привить детям здоровые привычки и составить правильный рацион.
Пройти диктант можно в онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Любой желающий сможет ответить на вопросы, увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов и получить электронный сертификат участника.