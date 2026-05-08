Vogue назвал самое актуальное платье на лето. Как оно выглядит

Журнал Vogue назвал самое можно платье на лето 2026 года. Оно отличается особой минималистичностью и получило название «платье в три отверстия», сообщается на сайте модного издания.
Речь идет о простом маленьком платье без рукавов с округлым вырезом горловины. «Этим летом оно переживет триумфальное возвращение», заявили редакторы журнала. Отмечается, что наряд вызывает у женщин чувство ностальгии, поскольку ассоциируется с детским гардеробом.
Ранее платье уже испытало свой пик популярности, это случилось в 1990-х, часто этот образ использовали бренды Helmut Lang и Calvin Klein. Одной из заметных фигур. представляющих это платье на подиумах, стала британская супермодель Кейт Мосс. Эта эстетика отстаивала возвращение к основам и воспевала силу вневременных базовых вещей, основанных на простоте.
Возвращению фасона на подиумы поспособствовали Gucci, Miu Miu и Prada, включив минималистичные платья в свои коллекции. Издание, в свою очередь, рекомендует выбирать платья нейтральных оттенков длины мини или до колена.
Можно ли на Met Gala в джинсах
В начале недели в Сети завирусился образ 26-летней индийской модели Бхавиты Мандавы, в котором она посетила Met Gala в этом году. Пользователей удивил поступок девушки — она пришла на бал Института костюма в джинсах.
Свой наряд модель назвала «самым удобным образом, который когда-либо надевали на Met Gala». Отмечается, что фанаты мероприятия привыкли к роскошным и сложным костюмам на селебрити.
Однако выбор наряда оказался не просто жестом в сторону практичности. По словам модели, это кутюрная версия наряда на ее первом шоу Chanel. Этот костюм важен для нее, поскольку отражает наряд, который когда-то помог ей в модельной карьере.