Джаз усиливает удовольствие от вина. Как это работает?

Исследователи проанализировали поведение примерно 250 участников, принявших участие в пяти публичных вечерах, где они дегустировали вино и слушали джазовое трио. Во время еще одной части исследования дегустация вина проходила в полной тишине.
«Мы хотели выйти за рамки традиционных психофизических измерений и сосредоточиться на эмоциональных аспектах, связывающих музыку и вино. Не на технической оценке, основанной на кислотности, танинах или других параметрах, типичных для профессиональных дегустаций, а на эмоциональном анализе: какие эмоции вызывает вино и как они меняются, когда в дело вмешивается музыка, которая сама по себе является мощным источником эмоций», — объяснил профессор Роберто Марангони с кафедры биологии Пизанского университета, один из авторов исследования.
По мнению исследователей, это явление обусловлено не фактическим изменением химических характеристик вина, а скорее тем, как мозг интегрирует эмоции, память и сенсорное восприятие. По сути, звук действует как «усилитель эмоций», способный сделать вино более приятным.
Марангони отмечает, что выводы, которые удалось сделать в результате исследования, могут помочь, например, тем, кто работает в сфере винного туризма или общепита. Тщательно подобранная музыка может улучшить восприятие вина, которое подают гостям.
Сотрудник Высшей школы экономики, основатель и выпускающий редактор рубрики «Винные исследования» научного журнала «Пути России» Данила Иванов рассказывал «РБК Вино» о том, что музыка может выступать в качестве «звуковой приправы» для вина во время дегустации. Он отмечал, что кислотность в винах становится более выраженной, если слушать динамичную музыку, а фруктовость проявляется особенно активно, если вы слышите музыку с доминированием консонансов.