Синоптик Шувалов сообщил о погоде в городах-героях на 9 Мая

На День Победы 9 мая разница температур между городами-героями может достичь 20 градусов. Об этом сообщает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.
Холоднее всего будет в Мурманске: днем ожидается восемь-девять градусов выше нуля, при этом осадков не предвидится. В противоположность этому Волгоград порадует значительно более теплой погодой — воздух может прогреться до плюс 28 градусов, и тоже без осадков.
Похожая погода прогнозируется в Керчи, Севастополе и Новороссийске: там температура составит около 20 градусов тепла.
В Москве 9 Мая будет пасмурно, столбик термометра покажет от плюс 12 до плюс 14 градусов — примерно такой же прогноз и для Тулы. В Смоленске праздничный день начнется с дождя, который должен прекратиться к обеду. После погода стабилизируется и температура установится в диапазоне от десяти до 15 градусов выше нуля.
В завершении Шувалов отметил, что в Санкт-Петербурге в День Победы ожидается до плюс 15 градусов.