Воронежские врачи в канун 9 Мая спасли 99-летнего ветерана

Кардиохирурги областной больницы № 1 успешно провели операцию 99-летнему герою Великой Отечественной войны. Ветерану в третий раз в жизни заменили кардиостимулятор, чтобы его сердце продолжало биться ритмично. Об этом сообщили в региональном минздраве 8 мая.
По данным ведомства, проблемы с сердцем у фронтовика начались еще 16 лет назад, когда из-за опасной аритмии он стал падать в обмороки. Свой первый кардиостимулятор он получил в 2010 году. Эти приборы работают как мини-компьютеры: они следят за ритмом и, если нужно, подают сердцу сигнал. Батарейки в них хватает на 7−10 лет, поэтому сейчас пришло время плановой замены уже третьего по счету устройства.
Операция длилась всего около 40 минут под местным наркозом, но врачи очень переживали из-за почтенного возраста пациента. В 99 лет ткани заживают дольше, и любые вмешательства становятся рискованными. Однако хирурги кардиоцентра справились ювелирно, и уже через восемь дней ветерана выписали домой в бодром настроении.
История жизни этого человека поразила даже опытных медиков. Чтобы попасть на фронт и сражаться на Дальнем Востоке, он еще подростком подделал документы. Потеряв на войне братьев, он пообещал себе прожить долгую жизнь за всех них. Слово свое ветеран держит: великий праздник Победы он встретит дома в кругу родных.