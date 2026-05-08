В Забайкалье подготовят более 70 тыс. га чистых полей под посев 2027 года

Аграрии Забайкальского края в 2026 году планируют подготовить под посев 2027 года более 70 тыс. га чистых паров — полей севооборота, которые остаются незасеянными в течение вегетационного периода для отдыха и улучшения структуры почвы. Подобная работа способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщила глава краевого минсельхоза Альбина Корешкова.
«Работы по сохранению влаги в почве под посев следующего года планируется провести на площади 71,1 тысячи гектаров. Наибольший объем предстоит выполнить в Чернышевском округе — 25,9 тысячи гектаров. Агропредприятия Краснокаменского округа заявили о намерениях поднять 20 тысяч гектаров чистого пара. Фермеры и сельхозорганизации Приаргунского округа планируют подготовить пары на площади 9,9 тысячи гектаров», — прокомментировала Альбина Корешкова.
К подъему чистых паров сельхозтоваропроизводители Забайкалья приступят после окончания посевной кампании в своих хозяйствах — в середине и конце июня. Значительную долю в процессе занимают инвесторы, работающие на территории региона. Работы продлятся до сентября, после чего начнется уборка урожая.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.