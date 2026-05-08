Буфет «У дома» в Перми опечатан на 3 месяца из‑за санитарных нарушений

Буфет «У дома» закрыт на три месяца из‑за грубых санитарных нарушений, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Деятельность буфета, расположенного на улице Куйбышева, 159АА в Перми, приостановлена на 90 суток. Такое решение вынес суд после выявления серьёзных нарушений санитарно‑эпидемиологических требований, которые могли нанести вред здоровью посетителей.
В ходе проверки специалисты обнаружили, что заведение не соответствует базовым нормам безопасности. В частности, буфет функционировал без исправных систем водоснабжения и канализации, а условия для соблюдения личной гигиены как сотрудниками, так и гостями заведения попросту отсутствовали.
На товарах не было информации о составе, изготовителе, дате производства и сроках годности. Кроме того, выяснилось, что один из работников приступил к обязанностям без действующей медицинской книжки — в ней не содержались сведения о прохождении необходимой гигиенической подготовки, вакцинации и плановых медосмотров.
По результатам проверки юридическое лицо, отвечающее за работу точки общепита, привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Руководство буфета официально предупредили о возможной административной и уголовной ответственности за несоблюдение решения суда и требований приставов.
В течение всего срока приостановления деятельности сотрудники ведомства будут контролировать сохранность установленных пломб.