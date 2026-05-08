Выездную диспансеризацию ветеранов накануне Дня Победы провели в Дзержинске

Медицинские работники Дзержинска организовали выездные медосмотры для ветеранов перед празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Инициатива, получившая название «К ветеранам великой Победы», была предложена специалистами поликлиники № 1, входящей в структуру Городской больницы № 2.

С целью сохранения здоровья и сил уважаемых ветеранов и вдов участников войны, врачи осуществляли осмотры непосредственно по месту их жительства.

Однако медицинские визиты часто трансформировались в теплые беседы, сопровождающиеся искренними улыбками и взаимным выражением признательности. Мы осознаем, что для пожилых людей внимательное отношение и доброе слово могут оказать исцеляющее воздействие, превосходящее действие медикаментов.

В качестве жеста признательности ветеранам были вручены Георгиевские ленточки и памятные подарки.

Ранее два нижегородских ветерана отправились на Парад Победы в Москву.