Мошенники перед Днем Победы собирают деньги на подарки ветеранам и украшение монументов

В преддверии Дня Победы мошенники начали рассылать сообщения о фейковых сборах. От имени Народного фронта они просят деньги якобы на гуманитарную помощь, подарки ветеранам или украшение монументов.
Как рассказали в красноярском отделении, также появились плакаты с рекламой платных фото с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО в рамках «фотоконкурса». Это тоже называют обманом.
В организации подчеркнули: они никогда не собирают деньги на личные карты и криптокошельки. Все средства для помощи бойцам принимаются только на региональный счет фонда «Все для Победы».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.