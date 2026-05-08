Компании из Кировской области посетят Конгресс индустрии детских товаров

Конгресс индустрии детских товаров пройдет 12−14 мая в Москве. В нем в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» примут участие восемь компаний из Кировской области, сообщили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона.
В основе визуального решения экспозиции Кировской области будет традиционная дымковская роспись. Участие региона в конгрессе позволит продемонстрировать уникальную модель развития индустрии детства, в которой культурное наследие становится драйвером современного производства.
«Регион укрепляет позиции одного из центров создания продукции с высокой культурной ценностью и узнаваемой идентичностью. Участие в подобных выставках помогает достичь целей и задач национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”», — подчеркнули в региональном минпромторге.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.