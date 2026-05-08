Минтранс поручил использовать поезда и автобусы для пассажиров отмененных рейсов

Министр транспорта Андрей Никитин дал авиаперевозчикам поручение совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией использовать автобусы и железнодорожные составы, чтобы вывозить пассажиров, чьи рейсы были отменены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, работа 13 аэропортов на российском юге, по данным Минтранса, была приостановлена в связи с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации. На данный момент временно закрыта работа аэропортов в следующих городах: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
В самое ближайшее время планируется принять решение о том, через какой срок можно будет возобновить полеты по южному направлению, при этом периодичность рейсов сократится, добавили в российском Минтрансе.