В Южной Корее человекоподобный робот стал монахом крупнейшего буддийского ордена

Во время обряда Габи, рост которого составляет около 1,3 метра, выглядел как настоящий послушник: на нём была мантия, а на ногах — простые чёрные туфли. Робот сложил руки и поклонился. Один из монахов надел ему на «шею» чётки из 108 бусин и прикрепил к ним наклейку — символическую замену традиционной процедуры, когда человеку слегка обжигают руки благовонием.