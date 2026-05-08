На пляже в Пионерском начали устанавливать мост через реку Чистую. Конструкция появилась в районе улицы Портовой. Об этом сообщается на странице газеты «Новости Пионерского» «ВКонтакте».
«Организуют переход через реку по просьбам пионерчан и гостей города. Мостик установлен на сваях, что позволит ему устоять даже при зимних штормах», — говорится в публикации.
В ближайшее время конструкцию обошьют доской из лиственницы. Отмечается, что после завершения работ «водная преграда перестанет быть препятствием для прогулок по пляжу в любое время года».