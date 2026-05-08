Войска беспилотных систем Российской Федерации: как дроны стали отдельной силой российской армии

Войска беспилотных систем (ВБС) — один из самых новых и технологичных родов войск в современной российской армии. Их создание стало очевидным ответом на стремительное развитие беспилотной авиации, FPV-дронов, роботизированных платформ и цифровых систем управления на поле боя.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Дрон беспилотных систем Российской Федерации
Источник: Freepik

Сегодня войска беспилотных систем рассматриваются как отдельное направление, способное существенно изменить принципы ведения современных боевых действий. В материале разбираем, что представляют собой войска беспилотных систем РФ, как они появились, какие задачи выполняют и как устроена их структура.

Что собой представляют войска беспилотных систем РФ

Войска беспилотных систем — это специализированный род войск Вооруженных сил России, предназначенный для применения беспилотных технологий в воздухе, на суше и на воде. Основой их работы остаются беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны, роботизированные платформы, разведывательные комплексы и системы управления.

Новый род войск создается как самостоятельная структура, ориентированная на массовое применение дронов в современных конфликтах. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что беспилотные технологии становятся одним из ключевых элементов современной армии.

История создания войск беспилотных систем в России

Активное развитие беспилотных технологий в России заметно ускорилось после 2022 года, когда дроны начали играть важную роль в условиях специальной военной операции на Украине. Дешевизна, простота изготовления и ударная мощь беспилотников отчетливо проявили себя во время конфликта, и создание соответствующего рода войск стало, по сути, вопросом времени.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны и Генеральный штаб прорабатывают вопрос создания отдельного рода войск беспилотных систем. Позднее о начале формирования новой структуры заявил и министр обороны Андрей Белоусов.

В течение 2025 года в армии начали появляться отдельные полки, бригады и центры беспилотных систем. К осени создание нового рода войск было официально подтверждено представителями Минобороны — днем рождения ВБС считается 12 ноября того же года.

По состоянию на май 2026 года войска беспилотных систем продолжают расширяться, а подразделения формируются во всех военных округах России.

Цели и задачи войск беспилотных систем

Оператор и дрон войск беспилотных систем
Источник: Freepik

Главная задача войск беспилотных систем — использование дронов и роботизированных платформ для повышения эффективности армии. Основные направления работы включают:

  • воздушную разведку и наблюдение;
  • корректировку огня и передачу данных;
  • применение ударных FPV-дронов;
  • радиоэлектронную борьбу;
  • сопровождение штурмовых подразделений;
  • мониторинг местности в режиме реального времени;
  • использование морских и наземных беспилотников;
  • защиту инфраструктуры и важных объектов.

Кроме того, в войсках востребованы IT-специалисты, инженеры, операторы БПЛА, специалисты связи и радиоэлектронной борьбы.

Структура войск беспилотных систем

Структура нового рода войск продолжает развиваться, однако уже сейчас известно о существовании отдельных бригад, полков, батальонов и специализированных центров подготовки. В состав войск беспилотных систем входят:

  • отдельные бригады беспилотной авиации;
  • разведывательно-ударные полки;
  • батальоны беспилотных систем;
  • учебные центры подготовки операторов;
  • центры перспективных беспилотных технологий;
  • подразделения обеспечения и связи.

К 2026 году беспилотные подразделения уже созданы в Московском, Ленинградском, Южном и Восточном военных округах. Одновременно Минобороны проводит набор контрактников и специалистов для службы в новом роде войск.

Командующий беспилотными войсками

Войсками беспилотных систем России руководит Юрий Ваганов — об этом в феврале 2026 года писала «Комсомольская правда». ТАСС осенью 2025 года называл имя замначальника войск — им стал полковник Сергей Иштуганов.

Вопросы и ответы

Ответили на некоторые возможные вопросы.

Когда появились войска беспилотных систем в России?

Формирование нового рода войск началось в 2025 году после заявлений руководства Минобороны и президента России. По состоянию на 2026-й идет активное развитие этого вида войск.

Чем войска беспилотных систем отличаются от обычных подразделений БПЛА?

Речь идет не о небольших подразделениях внутри армии, а о полноценном отдельном роде войск со своей структурой, командованием и специализированными частями.

Кто может служить в войсках беспилотных систем?

В новый род войск требуются операторы БПЛА, специалисты связи, программисты, инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы и другие технические специалисты.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
