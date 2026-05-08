Войска беспилотных систем Российской Федерации: как дроны стали отдельной силой российской армии

Сегодня войска беспилотных систем рассматриваются как отдельное направление, способное существенно изменить принципы ведения современных боевых действий. В материале разбираем, что представляют собой войска беспилотных систем РФ, как они появились, какие задачи выполняют и как устроена их структура.
Что собой представляют войска беспилотных систем РФ
Войска беспилотных систем — это специализированный род войск Вооруженных сил России, предназначенный для применения беспилотных технологий в воздухе, на суше и на воде. Основой их работы остаются беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны, роботизированные платформы, разведывательные комплексы и системы управления.
Новый род войск создается как самостоятельная структура, ориентированная на массовое применение дронов в современных конфликтах. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что беспилотные технологии становятся одним из ключевых элементов современной армии.
История создания войск беспилотных систем в России
Активное развитие беспилотных технологий в России заметно ускорилось после 2022 года, когда дроны начали играть важную роль в условиях специальной военной операции на Украине. Дешевизна, простота изготовления и ударная мощь беспилотников отчетливо проявили себя во время конфликта, и создание соответствующего рода войск стало, по сути, вопросом времени.
В конце 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны и Генеральный штаб прорабатывают вопрос создания отдельного рода войск беспилотных систем. Позднее о начале формирования новой структуры заявил и министр обороны Андрей Белоусов.
В течение 2025 года в армии начали появляться отдельные полки, бригады и центры беспилотных систем. К осени создание нового рода войск было официально подтверждено представителями Минобороны — днем рождения ВБС считается 12 ноября того же года.
По состоянию на май 2026 года войска беспилотных систем продолжают расширяться, а подразделения формируются во всех военных округах России.
Цели и задачи войск беспилотных систем
Главная задача войск беспилотных систем — использование дронов и роботизированных платформ для повышения эффективности армии. Основные направления работы включают:
- воздушную разведку и наблюдение;
- корректировку огня и передачу данных;
- применение ударных FPV-дронов;
- радиоэлектронную борьбу;
- сопровождение штурмовых подразделений;
- мониторинг местности в режиме реального времени;
- использование морских и наземных беспилотников;
- защиту инфраструктуры и важных объектов.
Кроме того, в войсках востребованы IT-специалисты, инженеры, операторы БПЛА, специалисты связи и радиоэлектронной борьбы.
Структура войск беспилотных систем
Структура нового рода войск продолжает развиваться, однако уже сейчас известно о существовании отдельных бригад, полков, батальонов и специализированных центров подготовки. В состав войск беспилотных систем входят:
- отдельные бригады беспилотной авиации;
- разведывательно-ударные полки;
- батальоны беспилотных систем;
- учебные центры подготовки операторов;
- центры перспективных беспилотных технологий;
- подразделения обеспечения и связи.
К 2026 году беспилотные подразделения уже созданы в Московском, Ленинградском, Южном и Восточном военных округах. Одновременно Минобороны проводит набор контрактников и специалистов для службы в новом роде войск.
Командующий беспилотными войсками
Войсками беспилотных систем России руководит Юрий Ваганов — об этом в феврале 2026 года писала «Комсомольская правда». ТАСС осенью 2025 года называл имя замначальника войск — им стал полковник Сергей Иштуганов.
Вопросы и ответы
Ответили на некоторые возможные вопросы.
Когда появились войска беспилотных систем в России?
Формирование нового рода войск началось в 2025 году после заявлений руководства Минобороны и президента России. По состоянию на 2026-й идет активное развитие этого вида войск.
Чем войска беспилотных систем отличаются от обычных подразделений БПЛА?
Речь идет не о небольших подразделениях внутри армии, а о полноценном отдельном роде войск со своей структурой, командованием и специализированными частями.
Кто может служить в войсках беспилотных систем?
В новый род войск требуются операторы БПЛА, специалисты связи, программисты, инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы и другие технические специалисты.