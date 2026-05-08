Почему высокая температура переносится легче, чем повышенная?

Почему низкая температура иногда опаснее высокой и когда действительно нужно сбивать жар?
Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Алена Тачкова:
— Причины в основном психологические. Чаще всего люди с температурой 37−37,5 °C продолжают ходить на работу или учёбу либо заниматься другими делами, не позволяя себе отдохнуть и провести это время в постели. Продолжая жить в прежнем ритме, они только усиливают симптомы. Таким образом, создаётся впечатление, что болезнь без высокой лихорадки переносится даже хуже.
При этом существует ошибочное мнение, что сбивать жаропонижающими препаратами можно только температуру выше 38 градусов. На самом деле каждый человек по-разному реагирует на повышенную температуру тела: один неплохо себя чувствует при 38,5, а другой не может встать с постели даже при небольшом повышении показателей.
Бывает, что высокая температура переносится легче из‑за отсутствия других симптомов (головной или мышечной боли). Но может быть и по-другому: например, температура 37,5 °C, которая сопровождается сильной ломотой в теле. Всё индивидуально. Дело не в числах на термометре, а в ваших ощущениях.
Главное, что важно запомнить: не всегда осложнения сопровождаются высокой температурой. Поэтому не занимайтесь самолечением, постарайтесь не посещать общественные места, чтобы не заражать окружающих, и обязательно обратитесь к врачу.