В Пензенской области обновят трассу Колышлей — Сердобск — Беково — Кучки

Еще один участок автодороги Колышлей — Сердобск — Беково — Кучки отремонтируют в Пензенской области. Работы будут проведены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении строительства и дорожного хозяйства.
Обновление затронет участок протяженностью 6,4 км, проходящий через село Кучки. Подрядная организация уложит новое асфальтобетонное покрытие, приведет в порядок обочины и нанесет дорожную разметку.
В предыдущие годы на трассе также проводились ремонтные работы. В прошлом году там были обновлены 3 км дороги от трассы Р-207 до села Большая Елань, а в 2023 году в районе между селами Кучки и Большая Елань было восстановлено более 14 км дорожного покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.