Нижегородский Центр ядерной медицины будет развиваться при экспертной поддержке Российского федерального ядерного центра

Нижегородский Центр ядерной медицины на базе флагманского проекта «Город здоровья» будет развиваться при экспертной поддержке специалистов Российского федерального ядерного центра. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения по итогам рабочей поездки в Саров исполняющего обязанности директора областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Сергея Гамаюнова.
Глава медучреждения пообщался с директором РФЯЦ — ВНИИЭФ Валентином Костюковым и научным руководителем Национального центра физики и математики Александром Сергеевым.
Стороны обсудили вопросы оснащения «Города здоровья» высокотехнологичным оборудованием — установками ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ. Эксперты двух федеральных центров поддержат нижегородских медиков на стадии запуска, наладки и обслуживания этой аппаратуры, а результаты диагностических процедур смогут лечь в основу передовых научных исследований.
«Не менее значима и инициатива по подготовке кадров для работы на оборудовании. С использованием образовательных мощностей Российского федерального ядерного центра и профильной кафедры ядерной и радиационной физики планируется обучать инженеров, техников и специалистов по синтезу радионуклидов», — говорится в сообщении.
Еще одним направлением предстоящей совместной работы станет изучение и интеграция в клиническую практику современных отечественных разработок. Для этого сотрудники РФЯЦ — ВНИИЭФ и медики «Города здоровья» создадут рабочую группу.
