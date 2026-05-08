Красноярск встал в 9-балльных пробках днём 8 мая

В пятницу днём, 8 мая, Красноярск сковали пробки. По данным «Яндекс Карт», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов, сервис 2gis показывает 8 баллов.
Пробки парализовали движение как на левом, так и на правом берегу. Так, на правобережье сложно проехать по улицам Глинки, Волжской, Мичурина, Красноярскому рабочему, Семафорной и Матросова.
На левом берегу заторы фиксируются на Взлётке, Годенко, Высотной, Калинина, Брянской и Дубровинского. Также плотное движение на Коммунальном и Октябрьском мостах.
Напомним, что в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Красноярске с 8 по 9 мая временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта.
Где запретят парковку с вечера 8 мая:
ул. Академика Вавилова (от Шелковой до дома № 53) — с 18:00 8 мая до 17:00 9 мая;
ул. Карла Маркса (от Профсоюзов до Робеспьера) — с 16:00 8 мая до 15:00 9 мая;
пр. Молодёжный (от Светлова до Микуцкого) — с 19:00 8 мая до 17:00 9 мая;
ул. Свердловская (вдоль Народного парка Героев) — с 19:00 8 мая до 16:00 9 мая;
ул. Перенсона, Дубровинского, Сурикова, Парижской Коммуны, Дудинская — с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая.
Где 9 мая полностью перекроют движение:
Кировский район (06:00−17:00): ул. Академика Вавилова, ул. Западная;
Железнодорожный район (с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая): ул. Карла Маркса;
Советский район (08:00−13:00): ул. Новгородская, Тельмана, Дудинская;
Центральный район (06:00−23:00): ул. Дубровинского, Карла Маркса, Перенсона, Сурикова, Парижской Коммуны, съезд с ул. Вейнбаума.
Также запрещён въезд на парковки у здания № 80 на Вавилова, Красной площади, ГорДК, Музейного центра, набережной и других локаций.
Объезд: с 06:00 до 23:00 9 мая по улице Урицкого (от Диктатуры Пролетариата до Перенсона) временно восстановят двустороннее движение.