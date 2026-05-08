В Омске сэкономили на кондукторах с зарплатой в 41 тысячу рублей

В мэрии Омска подсчитали экономический эффект от оборудования городских автобусов валидаторами.

Источник: Freepik

Как следует из отчета мэрии, подготовленного к заседанию Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, в 2025 году валидаторами было оборудовано 78 омских автобусов. В итоге в городе стало 346 автобусов с валидаторами, что позволило снизить численность кондукторов на 112 человек.

«Экономический эффект от реализации данного мероприятия составил 38,1 миллиона рублей», — указано в отчете.

По данным мэрии, в 2026-м устройства для самостоятельной оплаты проезда появятся еще в 37 автобусах, то есть всего будет 383 автобуса с валидаторами. При этом численность кондукторов к концу года снизится до 141 человека.

В мэрии Омска также подсчитали, что среднемесячная заработная плата одного кондуктора по итогам 2025 года составила 41 184 рубля.