В Калининграде назвали лидеров голосования за объекты благоустройства

Всего для голосования в Калининграде представлено 33 объекта благоустройства.

В Калининграде в тройку лидеров голосования за объекты благоустройства вошли три объекта в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пока пятерка лидеров выглядит следующим образом:

1059 голосов — сквер на улице Киевской (в районе остановочного пункта «Киноленд»);

957 голосов — Старопрегольская набережная и прилегающая к ней территория (от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта);

945 голосов — парк Ветеранов;

752 голоса — парковая территория на улицах Карташева — Каблукова (микрорайон Космодемьянского);

605 голосов — парк Тихий (на улице Гагарина).

Всего для голосования в Калининграде представлено 33 объекта благоустройства в разных районах города. Победителем будет признана территория, набравшая наибольшее количество голосов участников голосования. Ее благоустроят в 2027 году за средства федерального бюджета.

Проголосовать за объект можно до 12 июня включительно. Принять участие могут калининградцы в возрасте от 14 лет в электронном или очном формате.

В этом году в Калининградской области на голосование вынесено 50 территорий в пяти муниципалитетах: Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется с учётом предложений жителей.

