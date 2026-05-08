Причину сноса построенного волгоградцами стадиона велел проверить глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией со сносом стадиона, который своими руками возвели в Волгограде жители посёлка Второй километр.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что горожане не раз обращались к властям с просьбой о благоустройстве территории. Однако ответа на свои просьбы не получили. И решили облагородить посёлок самостоятельно. В мэрии Волгограда объяснили, что власти Дзержинского района об этом ничего не знали и не давали разрешения на строительство спортивного объекта.
«В СМИ опубликовано обращение жителей поселка Второй километр Дзержинского района города Волгограда с просьбой сохранить школьный стадион. Авторы обращения отмечают, что в поселке ранее были закрыты школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, а дороги и водопровод не ремонтируются. После закрытия школы стадион остался единственным объектом социальной инфраструктуры», — сообщают в СКР.
Горожане между тем полагают, что властям просто понадобился участок земли для передачи его застройщикам, которые возведут на месте стадиона очередную многоэтажку с видом на Мамаев курган.
В волгоградском следкоме уже возбуждено уголовное дело по данному факту. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК Василию Семёнову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.
