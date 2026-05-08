Причину сноса построенного волгоградцами стадиона велел проверить глава СК

За помощью ко всем неравнодушным жителям региона обратились обитатели забытого властями посёлка Второй километр.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией со сносом стадиона, который своими руками возвели в Волгограде жители посёлка Второй километр.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что горожане не раз обращались к властям с просьбой о благоустройстве территории. Однако ответа на свои просьбы не получили. И решили облагородить посёлок самостоятельно. В мэрии Волгограда объяснили, что власти Дзержинского района об этом ничего не знали и не давали разрешения на строительство спортивного объекта.

«В СМИ опубликовано обращение жителей поселка Второй километр Дзержинского района города Волгограда с просьбой сохранить школьный стадион. Авторы обращения отмечают, что в поселке ранее были закрыты школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, а дороги и водопровод не ремонтируются. После закрытия школы стадион остался единственным объектом социальной инфраструктуры», — сообщают в СКР.

Горожане между тем полагают, что властям просто понадобился участок земли для передачи его застройщикам, которые возведут на месте стадиона очередную многоэтажку с видом на Мамаев курган.

В волгоградском следкоме уже возбуждено уголовное дело по данному факту. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК Василию Семёнову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Ранее стало известно, на что жаловались волгоградцы губернатору Андрею Бочарову.