Камыш горит в Аксайском районе Ростовской области

Об этом рассказали в аксайском управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.

Утром 8 мая в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание камыша, после чего пламя распространилось в направлении Батайска. Об этом сообщили в Аксайском управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МБУ АР «УПЧС»).

Известно, что возгорание зафиксировано системой «Безопасный город» в 08:47, очаг пожара расположен в пойме реки Дон. Из‑за отсутствия подъездных путей к очагу пожарные службы проводят окарауливание ландшафтного пожара, по данным спасателей, угрозы жилым домам и населённым пунктам нет.

Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.