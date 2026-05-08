Камыш горит в Аксайском районе Ростовской области

Утром 8 мая в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание камыша, после чего пламя распространилось в направлении Батайска. Об этом сообщили в Аксайском управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МБУ АР «УПЧС»).
Известно, что возгорание зафиксировано системой «Безопасный город» в 08:47, очаг пожара расположен в пойме реки Дон. Из‑за отсутствия подъездных путей к очагу пожарные службы проводят окарауливание ландшафтного пожара, по данным спасателей, угрозы жилым домам и населённым пунктам нет.
Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.