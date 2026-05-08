В Карачаево-Черкесии провели республиканский субботник

Свыше 32 тыс. жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в республиканском субботнике, приуроченном ко Дню Победы и Всероссийской акции «Вода России». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Участниками субботника стали волонтеры, госслужащие, студенты и местные жители. Они очистили 410 га и ликвидировали 113 несанкционированных свалок и стихийных навалов мусора. Особое внимание было уделено берегам водоемов, что стало вкладом региона во Всероссийскую акцию «Вода России».
«Благодарю каждого, кто принял участие и внес свой вклад в общее дело. Убежден, что подобные акции становятся важным примером единства и ответственности, укрепляют чувство сопричастности к судьбе родной республики и всей страны, а также формируют культуру бережного отношения к природе и историческому наследию у подрастающего поколения», — поблагодарил участников глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.