Хабаровчанина осудили за наезд гидроцикла на детей в Приморье

Хабаровчанина осудили после происшествия в акватории Японского моря, — сообщает пресс-служба Хасанского районного суда Приморского края.
Суд установил, что вечером 5 августа 2025 года мужчина, не имея права управления водным транспортом и находясь в состоянии опьянения, выехал на гидроцикле Yamaha в бухту Рисовая у села Андреевка Хасанского округа.
Во время движения он наехал на сап-доску, на которой находились двое несовершеннолетних 2008 и 2011 годов рождения. Подростки получили травмы средней тяжести и тяжкий вред здоровью. В суде подсудимый признал вину и раскаялся.
По данным суда, происшествие произошло в промежутке между 18:50 и 19:00. Летний вечер у моря за несколько секунд превратился в уголовное дело: вода ошибок не прощает так же упрямо, как трасса на большой скорости.
Приговором суда от 5 мая 2026 года мужчину признали виновным по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы условно, а также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Справка: инцидент произошёл 5 августа 2025 года в селе Рисовая Падь. По данным следствия, мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые находились в море на сапборде. В Приморье он приехал из Хабаровского края вместе с семьёй — женой и двумя малолетними детьми.
Пострадавшие девочки были госпитализированы в Хасанскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи одну из них отпустили домой, вторую в тяжёлом состоянии перевели во Владивосток. У неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы ключицы и рёбер, ушибы лёгких и сердца, а также закрытую травму живота.