Стал известен график работы больниц и поликлиник Красноярского края на майские праздники

В министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили, как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни. Поликлиники 2 и 10 мая будут принимать пациентов с 8:00 до 16:00. В эти дни прием проведут терапевты, педиатры, хирурги и акушеры-гинекологи. Также продолжат работу прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, регистратуры и кол-центры. Жители смогут пройти диспансеризацию и получить льготные лекарства. Стоматологические поликлиники для взрослых и детей, а также стоматологи-хирурги будут работать 2 и 10 мая с 8:00 до 14:00. Краевой онкодиспансер 2 и 11 мая с 8:00 до 16:00 продолжит оказывать специализированную помощь амбулаторно и в дневном стационаре, включая проведение противоопухолевой терапии. Также по предварительной записи будут принимать пациентов с подозрением на онкологические заболевания. Стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи продолжат работу в круглосуточном режиме. Вызвать скорую помощь можно по телефонам 03, 103 или 112.