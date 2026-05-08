Песков: оценку ограничений в воздушном пространстве на юге дает Минтранс

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Оценкой последствий ограничений в воздушном пространстве на юге России занимается Министерство транспорта РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Так, не работают аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
«Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно — в минтрансе», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле дополнительные меры поддержки авиакомпаний в случае продления ограничений в воздушном пространстве до 12 мая.