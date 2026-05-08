Полисы ОСАГО подешевели в Белгородской области

За 2025 год белгородские автомобилисты оформили около 592 тыс. договоров обязательного автострахования (ОСАГО), что на 12% превышает показатель 2024-го. Средняя цена полиса в прошлом году составила 5 тыс. руб., хотя годом ранее ее фиксировали на уровне 5,7 тыс. руб. Об этом 8 мая сообщили в региональном отделении Банка России.