Поликлиники Воронежской области переходят на праздничный режим

Большинство поликлиник 1, 3 и 9 мая будут работать по графику воскресного дня. В субботы и праздничные понедельники — 2, 10 и 11 мая — врачи примут пациентов по расписанию субботы. В таком же режиме будут открыты кабинеты неотложной помощи. Женские консультации в целом следуют этому же правилу, однако некоторые из них 2, 10 и 11 мая могут работать полный день — этот момент лучше уточнить заранее в регистратуре или на сайте регионального Минздрава.