Обновленное по федеральной программе оборудование крупнейшей котельной Нижнего Новгорода прошло проверку отопительным сезоном

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ выступает Фонд развития территорий. В рамках реконструкции на котельной полностью заменили два котлоагрегата с увеличением их суммарной мощности до 279 МВт. Новые автоматизированные котлы отечественного производства — более надежные и энергоэффективные. Всего на теплоцентрали восемь котлоагрегатов. Первым в рамках программы в реконструкцию вывели котел № 8. Для этого его полностью демонтировали, залили новое основание, доставили и смонтировали на объекте новый котлоагрегат. В связи со значительными габаритами котлов (по высоте они сравнимы с пятиэтажным домом) для проведения работ демонтировали часть стен машинного зала. После монтажа и пусконаладки котла № 8 аналогичные работы выполнялись на котле № 7. Параллельно меняли вспомогательное оборудование, проводили фасадные работы и благоустройство. Также за счет средств предприятия капитальный ремонт в 2025 году выполнили на котле № 2.