Обновленное по федеральной программе оборудование крупнейшей котельной Нижнего Новгорода прошло проверку отопительным сезоном

Реконструированные по федеральной программе котлы № 7 и № 8 на крупнейшей котельной Нижнего Новгорода — Нагорной теплоцентрали — прошли отопительный сезон. Модернизация оборудования НТЦ выполнялась в 2023—2025 годах без остановки производственного цикла по федеральной программе с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния.
НТЦ обеспечивает теплоснабжение Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода — это 1354 многоквартирных дома, 111 школ, детских садов, медучреждений, 1278 прочих потребителей.
Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ выступает Фонд развития территорий. В рамках реконструкции на котельной полностью заменили два котлоагрегата с увеличением их суммарной мощности до 279 МВт. Новые автоматизированные котлы отечественного производства — более надежные и энергоэффективные. Всего на теплоцентрали восемь котлоагрегатов. Первым в рамках программы в реконструкцию вывели котел № 8. Для этого его полностью демонтировали, залили новое основание, доставили и смонтировали на объекте новый котлоагрегат. В связи со значительными габаритами котлов (по высоте они сравнимы с пятиэтажным домом) для проведения работ демонтировали часть стен машинного зала. После монтажа и пусконаладки котла № 8 аналогичные работы выполнялись на котле № 7. Параллельно меняли вспомогательное оборудование, проводили фасадные работы и благоустройство. Также за счет средств предприятия капитальный ремонт в 2025 году выполнили на котле № 2.
Как сообщили в Фонде развития территорий, реконструкция нижегородской котельной на улице Ветеринарной позволила улучшить качество коммунальных услуг для 250 тысяч человек.
«Снижение износа городской инфраструктуры, повышение энергетической эффективности и создание резерва тепловой мощности — основные задачи по обновлению сферы ЖКХ. В Нижнем Новгороде реконструировали тепловые мощности Нагорной теплоцентрали. На котельной установили два новых котла мощностью 279 МВт, общая мощность объекта после реконструкции составила 814,1 МВт. Это не только повысило надежность теплоснабжения, но и напрямую повлияло на качество жизни четверти миллиона жителей города», — рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Ранее по этой программе в Нижегородской области реконструировали более 105 км инженерных сетей, ввели в эксплуатацию 18 котельных, а также построили пять канализационных насосных станций. Из них более 65 км и четыре котельных (НТЦ, котельные на улицах Углова, 7, Станиславского, 3, Казанское шоссе, 12а) реконструированы в зоне ответственности АО «Объединенный коммунальный оператор».