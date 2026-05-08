Десять сотрудников Арзамасского машзавода осудили за хищение 28 тонн топлива

По фабуле дела, в июне—сентябре 2022 года операторы заправочной станции Арзамасского машиностроительного завода создали организованную группу для хищения топлива. Они договорились с водителями, что те будут искусственно завышать пробег машин, а излишки топлива — продавать. За четыре месяца они похитили топлива на 1,5 млн руб.