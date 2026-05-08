Фестиваль постановки «Классика Победы. Время героев» стартовал в Приангарье

Серия показов фестиваля патриотической постановки «Классика Победы. Время героев», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», стартовала 4 мая в Ангарске. Показы также пройдут в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Астрахани, Иванове и Перми, сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Иркутской области.
«Фестиваль проводится с 2024 года как часть всероссийского проекта “Школьная классика”, тогда театральные постановки, посвященные детям-героям, прошли в восьми городах Российской Федерации. В этом году Ангарск вошел в число семи городов, где будет представлена патриотическая театральная постановка по единому сценарию, в основе которого — подвиги трех поколений: героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и детей-героев», — прокомментировал председатель совета регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.
Зрителями постановки в Ангарске стали около 500 человек. В спектакле сыграли почти 100 представителей детских и молодежных творческих коллективов Движения первых, прошедшие кастинг в марте этого года. Режиссером фестиваля стал Михаил Банин-Коханов — художественный руководитель Дворца культуры «Нефтехимик».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.