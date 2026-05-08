В Перми сообщили об изменении движения общественного транспорта в праздники

Движение общественного транспорта изменится в Перми в праздничные выходные, сообщили в городском департаменте транспорта.
9, 10 и 11 мая ряд автобусов Перми будет ездить с изменениями:
Автобус № 46 увеличит количество отправлений;
Для автобусов № 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75 вводится временный остановочный пункт на Южной дамбе вблизи Южного кладбища;
Для автобусов № 22, 23, 32 и 58 вблизи кладбища «Банная гора» будет обеспечена возможность остановки.
Напомним, в Перми отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы. Также отменён и праздничный салют. Причина — требования безопасности.