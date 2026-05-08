«Единая Россия» в регионе поздравляет ветеранов с Днем Победы

Депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» Валентина Падина и Дмитрий Ширяев в преддверии Дня Великой Победы в Борисоглебске навестили ветеранов, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
В рамках акции ветеранам вручили поздравительные адреса и памятные подарки. Депутаты пообщались с ветеранами, обсудили вопросы, которые их волнуют, послушали их воспоминания.
«Для нас это большая честь — лично сказать “спасибо” каждому герою. Мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. Ваша стойкость — это главный пример для всех нас, а ваша жизнь — истинный урок патриотизма», — отметил Дмитрий Ширяев.
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Наталия Вожова навестила Геннадия Ильича Чурсина, чтобы лично поздравить его с праздником.
Для парламентария эта встреча не была первой — Наталия Вожова регулярно навещает фронтовика-однопартийца. Несмотря на почтенный возраст, Геннадий Ильич бодр, активен и ведёт самостоятельный образ жизни, наотрез отклоняя все предложения о помощи и доказывая, что суровые военные годы закалили его характер на десятилетия вперёд.
«Общение с такими людьми — бесценно. Их подвиг, мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех поколений. Наша задача сегодня — помнить, быть благодарными, ценить каждую возможность сказать слова поддержки и уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Спасибо нашим ветеранам за жизнь, за Победу, за силу и веру. Низкий поклон каждому из них», — подчеркнула Наталия Вожова.
Участник СВО, депутат облдумы Сергей Тириченко в преддверии Дня Победы навестил Луизу Васильевну Промысловскую, чтобы поздравить ее с праздником. Луиза Васильевна родилась в 1941 году. Будучи совсем маленьким ребенком, она получила осколочное ранение головы во время бомбежки. Этот осколок до сих пор напоминает ей о тех событиях, которые пришлось пережить нашему народу. Сергей Тириченко вручил ей подарки и пожелал здоровья, душевного спокойствия, мира и тепла.