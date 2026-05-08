Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» в регионе поздравляет ветеранов с Днем Победы

Праздничные мероприятия проходят во всех районах области.

Источник: АиФ Воронеж

Депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» Валентина Падина и Дмитрий Ширяев в преддверии Дня Великой Победы в Борисоглебске навестили ветеранов, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

В рамках акции ветеранам вручили поздравительные адреса и памятные подарки. Депутаты пообщались с ветеранами, обсудили вопросы, которые их волнуют, послушали их воспоминания.

«Для нас это большая честь — лично сказать “спасибо” каждому герою. Мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. Ваша стойкость — это главный пример для всех нас, а ваша жизнь — истинный урок патриотизма», — отметил Дмитрий Ширяев.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Наталия Вожова навестила Геннадия Ильича Чурсина, чтобы лично поздравить его с праздником.

Для парламентария эта встреча не была первой — Наталия Вожова регулярно навещает фронтовика-однопартийца. Несмотря на почтенный возраст, Геннадий Ильич бодр, активен и ведёт самостоятельный образ жизни, наотрез отклоняя все предложения о помощи и доказывая, что суровые военные годы закалили его характер на десятилетия вперёд.

«Общение с такими людьми — бесценно. Их подвиг, мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех поколений. Наша задача сегодня — помнить, быть благодарными, ценить каждую возможность сказать слова поддержки и уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Спасибо нашим ветеранам за жизнь, за Победу, за силу и веру. Низкий поклон каждому из них», — подчеркнула Наталия Вожова.

Участник СВО, депутат облдумы Сергей Тириченко в преддверии Дня Победы навестил Луизу Васильевну Промысловскую, чтобы поздравить ее с праздником. Луиза Васильевна родилась в 1941 году. Будучи совсем маленьким ребенком, она получила осколочное ранение головы во время бомбежки. Этот осколок до сих пор напоминает ей о тех событиях, которые пришлось пережить нашему народу. Сергей Тириченко вручил ей подарки и пожелал здоровья, душевного спокойствия, мира и тепла.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше