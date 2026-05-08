Росавиация прокомментировала ситуацию в аэропортах юга России

Полеты в южные российские регионы могут быть возобновлены раньше 12 мая, которое указано в документах Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока», — говорится в сообщении Росавиации.
Тем временем продолжается анализ технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением после попадания БПЛА в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.
Ожидается, что процесс завершится в ближайшее время.
